رسالة مريض تعافى وأسرته من كورونا بمستشفى العلمين: أوجه الشكر للأطباء

لم تغب عن وجهه الفرحة والتفاؤل، الفرحه بخروجه هو وأبنائه الثلاثة من مستشفى العلمين للعزل، والتفاؤل بتحسن حالة زوجته، التى لا تزال محتجزة، لكنه يطمئن عليها، وقرر أن يرسل رسالة إلى العاملين فى المستشفى.

كان الدكتور محمد ظريف مدير مستشفى العلمين للعزل، أعلن خروج أسرة من المستشفى بعد أن تماثل 4 أفراد منها للشفاء، رجل وأبنائه الثلاثة من الأسرة بنت وولدين، أعمارهم تتراوح بين 13 وحتى 18 سنة، وتعافيهم تماما من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وتحسن زوجته، ومن المقرر خروجها بعد يومين عقب الاطمئنان على حالتها.

وخلال خروجه من بوابة مستشفى العلمين، لم يغادرها قبل أن يوجه من خلال فيديو رسالة إلى المستشفى والعاملين بها.

وتنشر "الوطن"، رسالة أحد المواطنين معبرا عن سعادته بشفاء أسرته، التى تضم 5 أفراد فى مستشفى العلمين النموذجى للعزل الصحى.

وجاء فى نص رسالته: "دخلنا المستشفى يوم 2 مايو الجارى أسرة من خمسة أفراد أنا وأولادى الثلاثة وزوجتى والحمد لله، ربنا شفانا أنا والأبناء، وزوجتى فى تحسن، ومن هنا أوجه الشكر والتقدير لجميع الأطباء فى المستشفى بداية من الدكتور محمد ظريف مدير مستشفى العلمين والذى كان يتواصل معنا باستمرار، ولا توجد مشكله أن نتواصل معه مباشرة".

وأضاف: "كما نتقدم بالشكر للأطباء الدكتور أشرف والدكتور محمد حسن، والدكتور مصطفى العطار، وطاقم التمريض، حيث لم نرى منهم إلا المعاملة الطيبة، والتعامل فيها راقى جدا، وعلى أعلى مستوى، والطاقم الطبى كله من أطباء وتمريض محترمين، يراعون الظروف النفسية للمرضى، ومتعاونين جدا، وهم قمة فى الأخلاق والذوق، وكانت فترة الحمد لله عدت على خير، وزوجتى لا تزال موجوده لأن حالتها كانت أكثر مننا، وإن شاء الله تخرج بالسلامة".