"عمال جنوب سيناء" يطالب الأهالي بالتعاون مع الشباب في تطهير الشوارع

أشاد محمد عبدالحليم سماره، رئيس اتحاد عمال جنوب سيناء، وأمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، ورئيس نقابه سيناء للمنجنيز، بالمبادرة التطوعية، التي قام بها مجموعة من الشباب، لتعقيم شوارع قرية الخطارة، وتوعية الأهالى لمواجهة فيروس كورونا.

وقال سماره، في تصريحات له، إن شباب القرية قدموا نموذج رائع وحضاري في تطهير الشوارع، مطالبًا الأهالي بالتعاون مع الشباب، الذين يضحون بأنفسهم لحماية الأسر من وباء كرونا المستجد، الذى يعم العالم اليوم، الذي راح ضحيته الآلاف من البشر بمختلف الدول.

وناشد رئيس اتحاد عمال جنوب سيناء، المواطنين بتلبية دعوة الأجهزة المختصة، وتعليمات وزارة الصحة، بعدم التزاحم والالتزام بإجراءات الحظر، وارتداء الكمامات لتجنب العدوى.