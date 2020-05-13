مديرية تعليم جنوب سيناء تناشد الطلاب سرعة تسليم المشروعات البحثية

ناشد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، جميع الطلاب بسرعة إعداد المشروع البحثي، وتسليمه خلال الفترة الاستثنائية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم، لتكون نهاية تسليم المشروعات يوم الاثنين 18 مايو الجاري، بدلًا من غدا الخميس.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، إن قرار وزارة التربية والتعليم بمد فترة تسليم المشروعات البحثية، لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية، جاء لمصلحة الطلاب، خاصة أن محافظة جنوب سيناء لها ظروفها الخاصة، لسفر معظم الأسر للمحافظات الأخرى خلال شهر رمضان والأعياد.

وأكد وكيل الوزارة أنه جرى إخطار جميع الإدارات التعليمة، بتكليف كل مدرسة بإعداد كشوف بأسماء الطلاب والطالبات الذين لم يتقدموا بالمشروعات البحثية، والتواصل معهم لإخطارهم بأخر موعد لتقديم المشروعات، وذلك حرصًا على مستقبلهم.