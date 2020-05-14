سميرة عبدالعزيز عن رفضها العمل مع محمد رمضان: ماينفعش.. عملت أم لـ5 أئمة

أكدت الفنانة سميرة عبدالعزيز، رفضها تّجسيد دور والدة الفنان محمد رمضان، في أحد الأعمال الفنية، لما يقدمه الأخير من أدوار مليئة بالبلطجة، على حد قولها، مضيفة: "أنا بيطلقوا عليا أم العظماء، وعملت أم لخمسة أئمة وأم لأم كلثوم وأم عبدالوهاب في الأوبرا، في الأخر أعمل أم بلطجي بسكينة؟!".

وأضافت" عبدالعزيز"، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن لها أخ يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وعندما شاهد مشاهد بلطجة على التليفزيون، قلق عليها بشدة وقال لها "هي مصر بقت كده، أوعي تخرجي من البيت"، موضحة أنها دائما ما ترد على شقيقها، بأن مصر بخير، وأن ما يُنشر عن مشاهد البلطجة، لا يعكس الواقع، وغير موجود سوى في المسلسلات، والأعمال الدرامية فقط.

وأشارت الفنانة، إلى أنها من أنصار الفن النظيف، الذي يحترم عقل المشاهدين، فالفنان عليه أن يقدم رسالة محترمة كون الفن رسالة للمجتمع، مؤكدة أن الفنان ممكن أن يؤدي أي شخصية، و"لما يكون مقتنع أن هذا النوع من الفن ميحبش يشارك فيه يبقى ميشاركش".