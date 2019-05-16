كشفت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، عن موقف استنجدت فيه بالله سبحانه وتعالى واستجاب لها في نفس اللحظة، وذلك خلال حوارها في برنامج "كلم ربنا"، مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مدير تحرير جريدة "الوطن"، والذي يُذاع على راديو 9090، حيث ذكرت أنها تستنجد بالله في كل شيء وخاصة عند إقدامها على أي عمل جديد، وتدعي "يا رب وفقني فيه يا رب أكون اختارت صح".

وقالت "عبد العزيز": "حصل في حياتي موقف حسيت إن ربنا سامعني وأنا بستنجد بيه، كنت مسافرة خارج البلاد وقمت بشراء سيارة من فرنسا وعاوز أجبها مصر، قالولي روحي بيها لحد الميناء واقفي على رصيف 18 وسيبي العربية واركبي المركب وهتنزلي أنتي والعربية على الإسكندرية".

وأضافت: "العربية ركبت القطار من باريس، وجبت سواق جزائري عشان يسوقها لحد الميناء، لاقيته ماشي في سكة تانية خالص غير طريق الميناء، ولا يتجه نحو الميناء من الأساس ووقف في مكان صحراء وصخور كبيرة، ووقف العربية وقالي هاتي الفلوس ادتله الفلوس، وأخذ كمان البلطو بتاعي".

وتابعت: "قعدت أعيط وأدعي وأقول يا رب انقذني هروح فين دلوقتي، وبقيت أصرخ وأقول يا رب، وهو بيجري بعد ما أخذ البالطو والفلوس، اتكعبل ووقع عليه حجر، وبقى يستنجد بيا، روحت عشان أساعده معرفتش لأن الحجر كان تقيل، فجأة لاقيت الشرطة ورايا ساعدوه وحكيت لهم على الموقف".

وواصلت: "الضابط بصله كده وقاله تركب العربية معاها وتوصلها للميناء، هي قدامها ساعة والعربية لازم تركب المركب، وبالفعل السائق الجزائري اعتذر عما حدث وقبل رأسي أمام الضابط وأوصلني حتى الميناء".