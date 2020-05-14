سميرة عبدالعزيز: أرفض نكش الشعر من أجل الكوميديا.. "ده تهريج مش فن"

أشادت الفنانة سميرة عبدالعزيز، بالأعمال الفنية والمسرحية التي قدمها الفنان محمد صبحي، مشددة على ضرورة احتواء أي عمل فني أو مسرحي، على فكرة أو موضوع يُفيد المشاهد، فالفنان محمد صبحي، يُقدم في أعماله المسرحية فكرة وطنية ممزوجة بالكوميديا، مؤكدة أنها لا تعتبر الفن غير النظيف فنًا، حتى حال وجد قبولًا من الناس.

وأضافت "عبدالعزيز"، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أنها ضد أي عمل فني يُقدم لمجرد الضحك فقط، "الرجالة اللي طالعين يرقصوا ويلبسوا شورتات عشان يضحكوا الناس، ده مش فن ده تهريج، وضد اللي بيلبسوا مقطع وبينكشوا شعرهم عشان يضحكوا الناس".

وأشارت الفنانة إلى أن التلفزيون يدخل البيوت ويقلده الأطفال في سلوكهم، لذا لا يجب عرض هذه الأشياء، لكن من يريد مشاهدتها يذهب للسينما، حتى إذا كانت هذه المشاهد موجودة في الواقع المعيش، فإنه لا يمكن تجسيدها على شاشات التلفزيون ليراها العالم.