بالصور.. رياح محملة بالأتربة وأمطار خفيفة تضرب سوهاج

نشطت موجة من الرياح المحملة بالأتربة، في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج، صباح اليوم الخميس، صاحبتها سقوط خفيف للأمطار، استمر لمدة 15 دقيقة تقريبا.

وسرعان ما هدأت الأتربة عقب سقوط الأمطار على سماء المدينة، التي لم تتجاوز مدتها حاجز الساعة.

وكان الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالأرصاد، قد أوضح خلال لقاء ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، مساء أمس، أن درجات الحرارة بدأت في الارتفاع التدريجي، نظرا لتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة، وفقا لبيان الهيئة التي أصدرته.

وأشار إلى، أنّ سبب ارتفاع درجات الحرارة يرجع إلى منخفض السودان، ويصاحب ذلك كميات من الرطوبة قادمة من البحر الأحمر، تكون سحب رُكامية ما يؤدي لسقوط أمطار متوسطة الشدة على سلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات الصعيد، وتكون رعدية في أغلب الأوقات قد تؤدي لحدوث سيول في بعض المناطق.

كما أوضح أنّه من المحتمل سقوط أمطار على القاهرة من يوم الخميس وحتى الاثنين، وستكون خفيفة ورعدية وغير مؤثرة، لافتا إلى أنّ سرعة الرياح معتدلة، وتكون نشطة على الطرق الصحراوية والمكشوفة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي لاضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.