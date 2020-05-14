وزير السياحة يلتقي مستثمري جنوب سيناء لبحث تنفيذ قرار فتح الفنادق

يزور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، اليوم، مدينة شرم الشيخ، لمتابعة جاهزية الفنادق فيها، لاستقبال نزلاء السياحة الداخلية، ومدى تنفيذها لاشتراطات ومعايير مجلس الوزراء.

وقال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، إنه من المقرر أن يلتقي وزير السياحة بعدد من مستثمري جنوب سيناء، لمناقشة أهم العوائق التي قد تعوق تنفيذ قرار فتح الفنادق، ومناقشة ضوابط استقبال الفنادق للنزلاء، التي منها ما يخص وسائل الانتقالات، والضوابط الخاصة بالأنشطة السياحية والغوص، واشتراطات المطاعم، وخدمات حمام السباحة والشواطئ، والاشتراطات الخاصة بالعاملين، وخدمات الصالة الرياضية، وخدمات الإشراف الداخلي وغسل الملابس، واستقبال النزلاء.