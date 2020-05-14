العربية للتصنيع: إنشاء مصنعين لإطارات السيارات لتوفير 556 مليون دولار

قال اللواء محمد أنيس، مستشار الهيئة العربية للتصنيع، إنّ الهيئة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية - إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال -، قررت التعاون وتوحيد الجهود في مجال إنتاج إطارات المركبات، وإنشاء شركة جديدة تحت مظلة الهيئة العربية للتصنيع، لإنتاج إطارات المركبات.

وأضاف أنيس، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هدا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّ الشركة ستمتلك مصنعين، الأول في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة على مساحة 750 ألف متر مربع لإنتاج الإطارات للنقل الخفيف بطاقة 3.5 مليون إطار سنويا، وإطارات سيارات النقل والأتوبيسات بطاقة نصف مليون إطار سنويا، بإجمالي 4.5 مليون إطار سنويا، وتوسعات مستقبلية بطاقة 5 ملايين إطار.

وأوضح أنّ المصنع الثاني سيكون في منطقة العامرية بالإسكندرية على مساحة 160 ألف متر مربع، على أرض تمتلكها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، مخصص لإنتاج الإطارات للجرارات الزراعية والمعدات الزراعية والهندسية، مؤكدا أنّ الهدف من المشروع قومي.

ولفت إلى أنّ فاتورة الاستيراد عن 2019 وصلت في مجال استيراد إطارات السيارات إلى 556 مليون دولار، موضحا أنّ المشروع يهدف لإغلاق الفجوة الاستيرادية وإنشاء قاعدة صناعية محلية في إنتاج صناعات الإطارات وتوطين التكنولوجيا التابعة لها، وتوفير الاحتياجات وعدم الاعتماد على الخارج.

وأكد مستشار الهيئة العربية للتصنيع، أنّ فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) له تأثير اقتصادي كبير على العالم في مجال حركة التجارة بين الدول.