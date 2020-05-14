توزيع 35 ألف جنيه من أموال الزكاة على الأسر الأولى بالرعاية في السويس

قال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إنه سيتم صرف مبلغ 35 ألف جنيه زكاة فطر على 157 أسرة من الأسر الأولي بالرعاية بجميع أحياء المحافظة.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف، أن وزير الأوقاف اعتمد مبلغ 2 مليون جنيه من أموال الزكاة والصدقات، كان نصيب مديرية أوقاف السويس فيها 35 ألف جنيه توزع قبل عيد الفطر. وأضاف أن شهر رمضان شهر الجود والكرم، وأن هذا دور وزارة الاوقاف المجتمعي في ظل هذه الظروف التي يمر بها البلاد.

وأوضح أنه تم الانتهاء من صرف مبلغ 50 ألف جنيه علي 100 أسرة من الأسر الأولي بالرعاية والمتضررين من فيروس كورونا، والتي سبق وان خصصها وزير الأوقاف لمحافظة السويس، وتم التوزيع بالتعاون مع مديريتي القوي العاملة والتضامن الاجتماعي تحت رعاية عبد المجيد صقر محافظ السويس.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أن باب الخير والجود مستمر، إذ أن هناك تجاوب كبير من أهالي الكرم والجود بالمحافظة، وبلغت حصيلة جمع التبرعات وزكاة الفطر والكفارات التي سبق أن أعلنت عنها المديرية مبلغ 15 ألف جنيه في زمن يسير، وسيتم التوزيع عل الأسر المسجلة على قوائم البر من الأسر الأولى بالرعاية عبر الفيزا البريدية على أن يشمل التوزيع كافة الأحياء بالمحافظة.