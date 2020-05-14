عاجل.. الإنتاج الحربي توفر 4.5 مليون كمامة يوميا بنهاية مايو

أعلن الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنّ الوزارة تعمل على تكثيف إنتاج المصانع الحربية من الكمامات الطبية.

وأضاف العصار، خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مع عدد من المسؤولين، لمتابعة موقف توافر المستلزمات الطبية والجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أنّه من المتوقع أن يبلغ الإنتاج منها بنهاية هذا الشهر نحو 4.5 مليون كمامة يوميا.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا لمتابعة موقف توافر المستلزمات الطبية، والجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حسب ما أعلن مجلس الوزراء قبل قليل.

شارك في الاجتماع، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.