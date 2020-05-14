الزراعة للفلاحين: اشتروا التقاوى المنتقاة والمحسنة لزيادة المحاصيل

ناشد قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، المزارعين، بشراء تقاوى محاصيل الموسم الصيفي من المنافذ والمحلات المرخصة والموثوق بها، لتجنب الإضرار بالانتاج الزراعي، والتعرض لخسائر في إنتاجية المحصول.

وأكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، في منشور جرى تعميمه على مديريات الزراعة ومديري عموم الإرشاد الزراعي بالمحافظات، ضرورة تكثيف العمل على توعية وإرشاد المزارعين، من خلال الإدارات والجمعيات الزراعية، على أهمية استخدام التقاوي المعتمدة المحسنة والمنتقاة، والمقاومة للأمراض والآفات، للحصول على إنتاجية عالية للمحصول، فضلا عن ملائمتها للظروف البيئية للمناطق المقرر الزراعة بها.

وأوضح عزوز أنّ ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي، وزيادة دخل المزارعين، وبمناسبة إقبال المزارعين حاليا على شراء تقاوى محاصيل الموسم الصيفي.

وأشار المنشور إلى أهمية الاطلاع على بطاقة البيانات الموجودة على عبوات التقاوي، للتعرف على درجات النقاوة، ونسبة الإنبات، والحيوية، والوزن، ومعاملة البذور، وجهة الانتاج، للاطمئنان على الحصول على تقاوي معتمدة منتقاة مضمونة.