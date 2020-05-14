" المغربي" يتفقد المدن الجامعية بمشتهر لاستقبال العائدين من الخارج

تفقد الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها للتعليم والطلاب، اليوم، المدن الجامعية بمشتهر المخصصة للحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج لمدة 14 يوما قبل عودتهم لمنازلهم في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد التى تجتاح دول العالم.

وعقد "المغربي" اجتماعا مع الدكتور جمال سوسة المشرف العام على المدن الجامعية، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد، والدكتورة منال جاد مدير عام الإدارة الطبية، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن، بحضور الأطباء للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات التي تمت بالمدن الجامعية المخصصة لاستقبال وتسكين العائدين من الخارج.

وتفقد نائب رئيس الجامعة خلال جولته غرف الإقامة للتأكد من مستوى النظافة وتجهيز الغرف بجميع الاحتياجات اللازمة لاستقبال العائدين من دولة الإمارات خلال الاسبوع القادم.

وأكد المغربي علي أهمية توفير الرعاية الطبية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية ومتابعة عمليات التعقيم المستمرة وتوفير وسائل الحماية من كمامات وقفازات لاستقبال العالقين حفاظا على سلامتهم.