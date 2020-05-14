للأسبوع السابع.. الهلال الأحمر يقدم تدخلاته الميدانية لمواجهة كورونا

قال الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر، إنّ الهلال الأحمر المصري مستمر في تنفيذ تدخلات ميدانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) للأسبوع السابع على التوالي، من خلال فرق ميدانية منتشرة على مستوى الجمهورية، لتعقيم وتطهير مؤسسات الدولة التي تقدم خدمات للجمهور، وتوزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجا.

وأضاف الناظر، أنّ فرق المتطوعين قدّمت هذا الأسبوع خدمات التطهير والتعقيم للبنوك ومكاتب البريد والمدارس المجهزة لصرف المعاشات بإجمالي 239 حملة تطهير وتعقيم لإجمالي 263 منشأة من المؤسسات ذات الدور الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للجمهور.

ونظم الهلال الأحمر المصري 156 حملة موسعة، استهدفت أعمال تنظيم جموع 31200 من المواطنين المستحقين للمعاشات والعمالة غير المنتظمة المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة في المحافظات.

وتضمنت الأعمال أيضا 270 حملة توعية للمواطنين بطرق الوقاية من الفيروس، وأهمية المحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي للحد من مخاطر انتشار العدوى، استفاد منها 54000 مواطن.

كما تدخل الهلال الأحمر بإجمالي 43 مرة، لإغاثة المناطق المصابة والمتضررة بـ13 محافظة: القاهرة - القليوبية - جنوب سيناء - شمال سيناء - الشرقية - الإسماعيلية - السويس - كفر الشيخ - دمياط - الوادي الجديد - البحر الأحمر - قنا - أسوان، وتنوعت التدخلات بين توزيع مواد غذائية على القرى بالمحافظات المذكورة وتأثيث أماكن العزل وتوزيع مواد غذائية على مستشفيات العزل .

نفذ تلك المهام 1211 متطوع يوميا بإجمالي ساعات عمل 52018 ساعة على مدار الأسبوع.

يقدم الهلال الأحمر المصري خدماته من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للمتابعة وتقديم خدمات الدعم النفسي والدعم الميداني للفرق المنفذة للمهام في كافة المحافظات من خلال 5472 متطوعا جرى تدريبهم على ذلك.

يأتي ذلك انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للهلال الأحمر المصري، تجاه المجتمع الأهلي، وفي إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري.