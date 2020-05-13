التضامن الاجتماعي: صرف 92% من معاشات مايو حتى الآن

تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي من خلال غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص سير عملية صرف معاشات شهر مايو على مدار ساعات اليوم.

وأشار تقرير غرفة العمليات إلى انتظام عمليات صرف المعاشات فى ثانى ايام صرف الشريحة الاخيرة لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من 3000 جنيه ومن تخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له ؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى مساء الثلاثاء الموافق 12 مايو عدد 7.135 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية 9.792 مليار جنيه ، لتصبح نسبة المنصرف ما يزيد عن 92% من إجمالي قيمة المعاشات المستهدف صرفها خلال شهر مايو .

وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 688 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب 1.060 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 3.421 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 4.117 مليار جنيه، بالإضافة 3.026 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 4.614 مليار جنيه، في حين تم تحويل 4.50 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية ATM اعتباراً من صباح الجمعة الموافق الأول من مايو، بينما تم صرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من الأحد الموافق 3 مايو ، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر.