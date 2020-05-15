5 نصائح لمساعدة الشركات على تمكين موظفيها من العمل الآمن عن بعد

يتعرض نحو (73%) من الموظفين العاملين من منازلهم بسبب فيروس كورونا، إلى هجمات إلكترونية، قد تعرضهم إلى سرقة حساباتهم ومعلومات تخص أعمالهم بسبب عدم تلقيهم إرشادات توجيهية أو تدريبًا خاصًا بالتوعية بالأمن الرقمي لحماية أنفسهم وعملهم من المخاطر.

وترصد "الوطن" فى هذا التقرير أبرز التوصيات لمساعدة الشركات على تمكين موظفيها من العمل الآمن عن بعد بشكل آمن بحسبما أوصت به شركة كاسبريسكى لاب المتخصصة فى الأمن الرقمى:

1- الحرص على تعريف الموظفين بمن ينبغي عليهم الاتصال به إذا واجهوا مشكلة تتعلق بتقنية المعلومات أو الأمن، مع الانتباه أكثر للموظفين الذين يتعين عليهم العمل من أجهزتهم الشخصية، وتزويدهم بلوائح محددة وتوصيات أمنية واضحة.

2- عقد برنامج تدريبي على الوعي الأمني الأساسي للموظفين يمكن تنفيذه عبر الإنترنت ويجب أن يشمل الممارسات الأساسية، مثل إدارة الحسابات وكلمات المرور، وأمن البريد الإلكتروني، وأمن النقاط الطرفية، وتصفح الويب.

وأعدت كاسبرسكي بالتعاون مع شركة Area9 Lyceum دورة مجانية لمساعدة الموظفين على العمل بأمان من المنزل.

3- اتخاذ تدابير رئيسة لحماية بيانات الشركة وأجهزتها، بما يتضمّن تفعيل حماية كلمة المرور، وتشفير أجهزة العمل، وضمان النسخ الاحتياطي للبيانات.

4- ضمان تحديث الأجهزة والبرمجيات والتطبيقات والخدمات بأحدث التصحيحات البرمجية عند إتاحتها.

5- تثبيت برمجيات حماية قوية، مثل Kaspersky Endpoint Security Cloud، على جميع النقاط الطرفية، بما فيها الأجهزة المحمولة. وتساعد هذه البرمجيات على ضمان عدم استخدام سوى الخدمات الرقمية المعتمدة لأغراض العمل، والحدّ من مخاطر تقنية المعلومات الظلية.

يمكن الاطلاع على تقرير كاسبرسكي الكامل ومعرفة المزيد حول تأثير الجائحة على طريقة عمل الموظفين.