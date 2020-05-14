الانتهاء من بناء 4 أبراج بديلة لسكان مثلث ماسبيرو نهاية 2021

قال المهندس نسيم سليم، مسؤول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنّه جار إنشاء السكن البديل لسكان منطقة مثلث ماسبيرو الراغبين في العودة للمكان، لافتا إلى أنّ المساحة المخصصة لإنشاء المنطقة تبلغ 6 أفدنة، وجار إنشاء 4 أبراج سكنية، بينها برجين متصلين.

وأضاف سليم، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أنّ البرجين المتصلين عبارة عن 5 أبراج، وجرى تقسيم المشروع على 3 شركات لإنهائه في الوقت المحدد.

وأوضح مسؤول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنّ الأبراج السكنية تتكون من 18 طابقا بمساحات مختلفة حسب التعويض، بواقع 936 وحدة سكنية مخصصة للراغبين في العودة من سكان المثلث.

ولفت إلى أنّ الوحدات تتكون من غرفتين أو 3، وفور بدء عملية التطوير جرى تحديد ملكية كل شخص، وتخيير السكان بالحصول على شقة بديلة في مدينة الشيخ زايد أو 6 أكتوبر أو قطعة أرض، والبعض رفض وطالب بالعودة للمثلث بعد تطويره، وجرى منحهم قيمة إيجارية لمدة عامين لحين الانتهاء من المشروع.

وتابع أنّ المشروع البديل لسكان ماسبيرو يصبح جاهزا في نهاية 2021، والوحدات ستكون "متشطبة بالكامل"، موضحا أنّ التعويض المحدد من قبل المحافظة تعبره الهيئة مقدما للوحدة، ويدرس سعر الوحدة ويتم تقسيط باقي الوحدة على دفعات شهريا.

وأكد أنّه إلى جانب الـ4 أبراج سكنية التي سيتم إنشائها تباعا، فندق وأماكن تجارية وترفيهية على مساحة 74 فدانا بالمثلث، متوقعا الانتهاء من مشروع تطوير المثلث خلال 4 سنوات، وجار إنشاء أبراج سكنية أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى تطوير مناطق أخرى عشوائية، بينها منطقة عين الصيرة ومجرى العيون، إذ جرى إزالة العشوائيات الموجودة هناك، واستلام 16 فدانا من قبل هيئة المجتمعات، وجار رفع المخلفات الموجودة للبدء في مشروع تطوير مجرى العيون.