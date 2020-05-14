الصين تكثف الاختبارات والفحوصات لمنع انتشار فيروس كورونا مجددا

قالت الصين، اليوم الخميس، إنها ستكثف الاختبارات والفحص المتعلقين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" للحيلولة دون تكرار جائحة كورونا التي أودت بحياة أكثر من 4600 شخص في بر الصين الرئيسي.

أدلت سونج شو لي المتحدثة باسم لجنة الصحة الوطنية بهذا التصريح خلال إفادة صحفية يومية، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وتناقصت أعداد حالات الإصابة بـ "كوفيد-19" على أساس يومي بشدة مقارنة بالمعدلات المسجلة خلال ذروة الجائحة في فبراير، لكن تجددت مخاوف بكين بعد زيادة في الحالات الجديدة في إقليمي جيلين ولياونينج في شمال شرق البلاد.