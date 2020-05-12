الصين تخضع جميع سكان ووهان لاختبارات فيروس كورونا وواشنطن تطالب بتعويض

قرر مركز مكافحة فيروس كورونا المستجد، في ووهان بمقاطعة هوبي الصينية، إخضاع جميع سكان المدينة لاختبارات تحديد الإصابة بالفيروس، خلال 10 أيام بعد اكتشاف إصابات جديدة هناك، بحسب وكالة شينخوا.

فيما طالبت واشنطن، بكين بدفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا، محملة إياها المسؤولية عن تفشي هذه الجائحة.

وقال بيتر نافارو المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي لشبكة "سي إن بي سي"، "لقد ألحقوا دمارا هائلا بالعالم، ولا يزال مستمرا"، مضيفا "يجب أن يصدر مشروع قانون حيال الصين".

وغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمره الصحفي حول فيروس كورونا بشكل مفاجئ، بعد جدل بينه وبين مراسلة من أصول آسيوية، حين سؤال ويجيا جيانج مراسلة شبكة "سي بي إس"، ترامب عن سبب إصراره بشكل مستمر على القول إن الولايات المتحدة تقوم بعمل أفضل أكثر من أي بلد آخر، عندما يتعلق الأمر بإجراء فحوص فيروس كورونا.

وتجاوزت الولايات المتحدة 80 ألف وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز، مما يمثل حصيلة مأساوية هي الأسوأ في العالم، ويتوقع أن ترتفع بشدة خلال الأسابيع المقبلة.

وفي ألمانيا قال بنك التنمية الحكومي كيه.إف.دبليو إن الناتج الاقتصادي الألماني انخفض بنحو 25% لعدة أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا، مضيفا أن النشاط بلغ أدنى مستوياته على الأرجح في أبريل نيسان إذا جرى تجنب موجة ثانية.

وسجلت تونس لليوم الثاني على التوالي صفر حالة بفيروس كورونا، فيما ارتفعت بالمقابل حالات الشفاء لتصل إلى 727 مقارنة بحالات أمس التي وصلت إلى 700 حالة شفاء، بحسب تقرير لوزارة الصحة التونسية نشرته الثلاثاء.

كما أعلنت السلطات الصحية الروسية عن 107 وفيات و10899 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 2116 وفاة و232243 إصابة.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، عن وجود مقترحات أممية تعمل على إرسال مستشفيات عائمة لدعم اليمن في مواجهة كورونا، حيث ارتفعت الحالات خمسة أضعاف في غضون أسبوع.