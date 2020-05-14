أستراليا: 600 ألف شخص فقدوا وظائفهم بسبب انتشار فيروس كورونا

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الخميس، إن ما يقرب من 600 ألف شخص في البلاد قد فقدوا وظائفهم نتيجة للآثار الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

ووصف موريسون - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، هذا العدد بـ "الصادم"، كما أشار إلى أن هذا اليوم يعتبر صعبا للغاية بالنسبة لاستراليا حيث أن هذا الوباء يؤثر على بلاده كما هو الحال في الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم. وأوضح موريسون أنه على الرغم من انخفاض معدل الإصابة بالفيروس في استراليا، إلا أنه يجب على البلاد الاستعداد لمواجهة المزيد من المصاعب الاقتصادية.

وقد أصيب ما يقرب من 7000 شخص في استراليا بفيروس كورونا المستجد مما تسب في وفاة 98 شخصا، وذلك وفقا لبيانات وإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.