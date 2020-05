إغلب السقا ومطب صناعي.. دليل القنوات الفضائية اليوم

مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن" للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

الأفلام العربية والأجنبية

MBC2

عرض فيلم The Space Between Us الساعة 1 مساء، وفيلم Remember the Titans الساعة 3.30 مساء، وThe Blind Side الساعة 6 مساء، وفيلم Connection الساعة 8 مساء، وفيلم Trouble with the Curve الساعة 10.30 مساء.

روتانا سينما

عرض فيلم طباخ الريس 5.30 مساء، وفيلم مطب صناعي 8 مساء، وحلم العمر 10 مساء.

سيما

عرض فيلم بستان الدم الساعة 12.30 مساء، وفيلم خياط السيدات الساعة 4 مساء، ومدافن مفروشة للإيجار 7.30 مساء، و11 مساء فيلم شلة المشاغبين.

المسلسلات التليفزيونية

MBC مصر

تعرض مسلسل "ونسني" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "اللعبة" الساعة 7:30 مساءً، ومسلسل "سكر زيادة" الساعة 8:30 مساءً، و"2 في الصندوق" الساعة 9:30 مساءً، و"لعبة النسيان" الساعة 10 مساءً.

ON

تعرض مسلسل "عمر ودياب" الساعة 6:30 مساءً، و"رجالة البيت" الساعة 7:45 مساءً، و"الاختيار" الساعة 9 مساءً، و"النهاية" الساعة 10:15 مساءً، و"فرصة تانية" الساعة 11:30 مساءً.

الحياة

تعرض مسلسل "خيانة عهد" الساعة 6:30 مساءً، ومسلسل "بـ100 وش" الساعة 7:45 مساءً، و"عمر ودياب" الساعة 9 مساءً، و"لما كنا صغيرين" الساعة 10:15 مساءً.

DMC دراما

عرض مسلسل "لما كنا صغيرين" الساعة 6:30 مساءً، و"رجالة البيت" الساعة 8 مساءً و"فرصة تانية" الساعة 9 مساءً، و"فلانتينو" الساعة 10 مساءً، و"البرنس" الساعة 11:30 مساءً.

الحياة دراما

عرض مسلسل "الفتوة" الساعة 6:30 مساءً، و"خيانة عهد" الساعة 7:45 مساءً، و"بـ100 وش" الساعة 9 مساءً، و"عمر ودياب" الساعة 10:30 مساءً، و"لما كنا صغيرين" الساعة 12 منتصف الليل.

القاهرة والناس

تعرض مسلسل "حب عمري" الساعة 7:50 مساءً، و"شاهد عيان" الساعة 12 منتصف الليل، و"جمع سالم" الساعة 1 بعد منتصف الليل.

CBC

تعرض مسلسل "رجالة البيت" الساعة 6:30 مساءً، و"ليالينا 80" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "ونحب تاني ليه" الساعة 9:30 مساءً، و"خيانة عهد" الساعة 11 مساءً، و"فرصة تانية" الساعة 12 منتصف الليل.

DMC

عرض مسلسل "فلانتينو" الساعة 6:30 مساءً، و"البرنس" الساعة 7:45 مساءً، و"لما كنا صغيرين" الساعة 9:30 مساءً، و"فرصة تانية" الساعة 10:30 مساءً، و"رجالة البيت" الساعة 12 منتصف الليل.

البرامج الترفيهية

القاهرة والناس

تعرض برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع إيناس الدغيدي الساعة 10:30 مساءً.

MBC مصر

تعرض برنامج "محدش فاهم حاجة" الساعة 5:30 مساءً، و"رامز مجنون رسمي" الساعة 6:30 مساءً، وبرنامج "إغلب السقا" الساعة 7 مساءً، و"خلي بالك من فيفي" الساعة 9 مساءً.