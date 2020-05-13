الحلقة 19 من خيانة عهد.. فرح تكتشف زواج زوجها عليها ووفاة والد جومانا

شهدت أحداث الحلقة الـ19 من مسلسل "خيانة عهد" العديد من الأحداث التي ترتب فيها يسرا للانتقام من أشقائها فرح ومروان.

وتكتشف "فرح" حلا شيحة خلال الحلقة أن زوجها مصطفى درويش بالمسلسل تزوج عليها، وذلك بعدما قامت يسرا بقراءة الفنجان بها، لتتبع حلا الفندق الذي سافر إليه زوجها لتكتشف زواجه من جارته.

كما تدخل حلا المستشفى على إثر تأثرها بالموقف، وحاولت يسرا أن تحقنها بالمخدرات مثلما فعلت حلا مع نجلها خالد أنور إلا أن قلبها لم يطاوعها ولم تستطع فعل ذلك.

كما تتضمن الحلقة وفاة والد جومانا مراد وتذهب لوداعه إلا أن والدتها ترفض أن تودعه وتطردها من المنزل.

وطلبت عهد من بيومي فؤاد أن يغير لها مبلغا ماليا ويشتري عربية جديدة لاعطائها لفرح .

ومسلسل خيانة عهد بطولة كل من يسرا وعبير صبري وبيومي فؤاد وحلا شيحة وخالد سرحان وخالد أنور وهنادي مهنا وسلوى عثمان وتيام قمر ومن اخراج سامح عبدالعزيز.