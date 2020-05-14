دعم العمالة غير المنتظمة بجامعة أسوان بـ100 كرتونة مواد غذائية

تسلمت جامعة أسوان، اليوم الخميس، 100 كرتونة مواد غذائية من مبادرة "ابدأ بنفسك" والتي أطلقتها مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، وذلك لتوزيعها على العمالة الغير منتظمة بالجامعة، في ظل مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور أحمد كامل الرشيدي مستشار الجامعة للتنمية البشرية إن الجامعة تحرص على دعم العمالة الغير منتظمة لمساعدتها في تجاوز الآثار الناجمة عن انتشار جائحة كورونا، وكذلك دعمهم اجتماعيًا خلال شهر رمضان بتوفير كمية من المساعدات للعمالة غير المنتظمة.

وقالت الدكتورة سهير المصري رئيس مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، منسق المبادرة، إن المبادرة تضم عدة شراكات بين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وأوراسكوم للإنشاءات وبرعاية القوات المسلحة قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية ومؤسسة تنمية الأسرة المصرية كمرحلة جديدة للشراكات التي تضم أطراف عديدة تعمل على دعم الفئات الأكثر تضررا من فيروس كورونا في ظل المسؤولية الاجتماعية والإنسانية لمؤسسات المجتمع المدني تجاه مجتمعاتهم.

وأضافت المصري أن المبادرة، بدأت بتطهير موقف الأقاليم ومحطة السكة الحديد والعديد من الأماكن التي يوجد بها تجمعات ،وتشمل المبادرة تقديم 65 طن مساعدات غذائية للمستحقين سواء عمالة غير منتظمة أو غيرهم من المرأة المعيلة والفئات التي يجب علينا مساعدتهم في ظل هذه الظروف، وبتم تقديم دعم بمواد وأدوات وقاية و مطهرات بلغت 20 طنا يجري توزيعها على الأسر المستهدفة في محافظتي أسوان والأقصر.