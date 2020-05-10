اليوم.. إطلاق مبادرة "ابدأ بنفسك" لمواجهة كورونا بالأقصر وأسوان

تنطلق اليوم بأسوان مبادرة "ابدأ بنفسك"، وذلك في ظل شراكة جديدة تجمع بين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وشركة أوراسكوم للإنشاءات، وتحت رعاية القوات المسلحة قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، بالتعاون مع مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، لتقديم الدعم لعدد 7 آلاف أسرة من الأسر الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد، في محافظتي الأقصر وأسوان.

وبحسب بيان صحفي عن المبادرة "تأتي هذه الشراكة في إطار المسؤولية الاجتماعية والإنسانية ودعم المجتمع من أجل تعزيز الجهود المبذولة من الدولة لاحتواء الأزمة، وتحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبقيادة اللواء أركان حرب أيمن نعيم ثابت، بهدف تقديم الدعم المباشر من الأغذية الجافة للأسر المتضررة، والتوعية المجتمعية، وتطبيق إجراءات التطهير والتعقيم في الأماكن شديدة الازدحام وبؤر انتشار فيروس كورونا.

وقالت المهندسة نورا سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، إن دعم مبادرة "ابدأ بنفسك"، يأتيك جزء من رؤية ورسالة مؤسسة ساويرس نحو مساندة ودعم الفئات الأكثر تهميشا وتضررا، وذلك بالتعاون مع كافة الشركاء من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث قامت المؤسسة منذ تفشيالأزمة بتوجيه 100 مليون جنية مصرى نحو تعزيز كافة الجهودالاحترازية للدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، من أجل تلبية الاحتياجات الصحية والاقتصادية للأسر التي تقع في أعلى قائمة المتضررين من هذه الأزمة، خصوصا من العمالة غير المنتظمة، والأسر الأولى بالرعاية، والأشخاص ذوى الإعاقة.

وقالت هبة إسكندر مدير إدارة التطوير والتنمية لشركة أوراسكوم للإنشاءات "لن ندخر جهدا في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لدعم إجراءات الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، والتصدي لتداعياته على المستويات الصحية والاقتصادية والإنسانية، وسوف تستمر أوراسكوم للإنشاءات في تقديم كل أشكال المساعدات الممكنة لدعم الأسر والأفراد الأكثر تضررا وإعانتهم على تحمل الظروف المعيشية في ظل هذه الأزمة، من خلال عدد من المشاريع والمبادرات، بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية.

وأكدت منسق مبادرة "ابدأ بنفسك" الدكتورة سهير المصري مدير مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، أن المبادرة تعد نموذجا يدرس في محافل دولية لما يجب أن تقوم به منظمات المجتمع المدني والقطاعالخاص والمؤسسة العسكرية بالدولة متضامنة لاستكمال دورها مع دور أجهزة الدولة الرسمية فى التصدى لما يواجه العالم من أزمات وأوبئة وكوارث.

وأضافت المصري أن مبادرة "ابدأ بنفسك" لدعم المتضررين نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد تشمل تقديم 65 طن مساعدات غذائية وتقديم دعم بمواد وأدوات وقاية وحماية لسبعة آلاف أسرة من الأسر المستهدفة وفى محافظتي أسوان والأقصر".