الفلبين تُجلي 200 ألف شخص بسبب إعصار فونجفونج

قال مسؤولون إن السلطات الفلبينية بدأت في إجلاء 200 ألف شخص من منازلهم في المناطق الساحلية والجبلية بسبب مخاوف من سيول وانهيارات أرضية مع وصول إعصار إلى اليابسة، اليوم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضح مكتب الأرصاد الجوية في الفلبين إن إعصار فونجفونج، وهو أول إعصار يضرب البلاد هذا العام، اجتاح شرق الفلبين برياح تراوحت سرعتها بين 155 و190 كيلومترا في الساعة.

ومن المرجح أن تعقد إجراءات التباعد الاجتماعي، المفروضة لكبح انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الجهود المبذولة لنقل الآلاف إلى مراكز للإجلاء أُعدت في الفصول الدراسية وقاعات الألعاب الرياضية المدرسية.

وأبلغت الفلبين عن أكثر من 11 ألف إصابة بالوباء، معظمها في العاصمة مانيلا، ومايربو على 700 حالة وفاة.