أجْلَّت السلطات الفلبينية، 200 ألف شخصٍ يقيمون في المناطق الساحلية والجبلية بسبب مخاوف من اندلاع فيضانات وانهيارات أرضية بعد أنباء عن اقتراب الإعصار كاموري القوى من اليابسة.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية الفلبيني، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، إنه من المتوقع أن يصل الإعصار كاموري إلى جزيرة لوزون الكبرى في البلاد بسرعة رياح تصل إلى 165 كم في الساعة وعواصف بسرعة 230 كيلومتراً في الساعة.

وأشارت السلطات الفلبينية، إلى أن جميع منافذ مطار "نينوي أكوينو" الدولي في العاصمة "مانيلا" سيتم إغلاقها لمدة 12 ساعة بداية من الحادية عشرة صباح الغد.

يُشار إلى أن هذا هو الإعصار رقم 20 الذي يضرب الفلبين هذا العام.