30.6 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكة الكهرباء وتحسين الخدمة في الإسماعيلية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنّ قطاع الإسماعيلية التابع لشركة توزيع كهرباء القناة، الذي يخدم 581 ألفا و623 مشتركا، حقق عددا من الإنجازات والمشروعات حتي نهاية مارس 2020، من خلال تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين الخدمة للمشتركين.

وأوضحت الوزارة في بيان عنها، أنّه جرى إحلال وتجديد عدد من المهمات بالخطة الطموحة من عام 2017 حتى أمس، متضمنة 325 كم موصلات جهد منخفض، 322 ألف كجم موصلات جهد متوسط، 6724 متر كابلات جهد منخفض، 16904 متر كابلات جهد متوسط، 1262 عامود جهد منخفض، 379 عامود جهد متوسط، 17 محولا قدرات مختلفة، 7 أكشاك كاملة بالمحول، 4 أكشاك فارغة، 5 موزعات حلقية، 14 صندوق توزيع جهد منخفض، 4 سكينة ثلاثية، وذلك بتكلفة 30.6 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار، لفت البيان إلى أنّ القطاع حرر 4356 محضرا بقيمة تصل لنحو 6.2 مليون جنيه، وبلغ عدد المحاضر التي حررتها شرطة الكهرباء 223 ألفا بقيمة 15 مليون جنيه.

وجرى تطوير جميع الهندسات بقطاع الإسماعيلية، ويبلغ عددها 14 هندسة، وهي: مدينة الإسماعيلية، مركز أبوصوير، مركز القصاصين، مركز التل الكبير، مركز القنطرة غرب، مركز القنطرة شرق، مركز فايد، والقرى والعزب التابعة لهذه المراكز​.

وأكد البيان أنّ الوزارة بشركاتها المختلفة، ترفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسّن مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار، ومواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، واتباع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا بين العاملين، وفي التعامل مع الجمهور، مع تفعيل الآليات الإلكترونية المختلفة.