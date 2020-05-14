27 ألف طالب بالصف الثاني الثانوي يؤدون الاختبار الإلكتروني بالبحيرة

تنطلق سابع امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثاني الثانوي العام، اليوم الخميس، حيث يؤدي الطلاب الامتحان إلكترونياً في مادة التطبيقات الرياضية للشعبة العلمي لمدة ساعتين ونصف، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبي لمدة ساعتين خلال الفترة من الثانية عشر ظهراً وحتى الثالثة عصراً.

وانعقدت غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم، وغرف فرعية بجميع الإدارات التعليمية مع الإعلان عن أرقام تليفونات الغرف ومسؤولي التطوير والمعنيين للتدخل الفوري وحل أي مشكلة قد تطرأ وتوجيه الطلاب حيث يقومون بأداء الاختبار الإلكتروني من المنازل بعد أن تم تسليمهم جهاز التابلت وشريحة الاتصال الخاصة به.

وأشار الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إلى أن الطلاب سيقومون بأداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

و يؤدي الاختبار الإلكتروني بالصف الثاني الثانوي بمحافظة البحيرة 27908 طالبا وطالبة منهم 25350 انتظام و2558 خدمات.