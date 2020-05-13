وزير التعليم يوضح طرق استلام طلاب الثانوية العامة لـ "أرقام جلوسهم"

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه تم إتاحة الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة، على الموقع الإلكتروني للوزارة http://emis.gov.eg ، وذلك بدءًا من أول أمس الاثنين الموافق 11 مايو 2020.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه تم بدء تسليم البطاقات الخاصة بأرقام الجلوس للمدارس اعتبارًا من أمس الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020 لتسليمها للطلاب، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأكد أنه سيتم تشكيل أكثر من لجنة داخل المدرسة تكون مهمتها تسليم بطاقات أرقام الجلوس للطلاب، على أن يكون التسليم فى فناء المدرسة، ولا يسمح بدخول أكثر من فرد لاستلام رقم الجلوس، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتمثلة فى ارتداء الكمامات والقفازات.