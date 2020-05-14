انضمام قطاع المقاولات لمبادرة الـ 100 مليار جنيه بعائد 8%

أعلن البنك المركزي عن ضم قطاع المقاولات للمستفيدين من مبادرة 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، والتي أعلنها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقال البنك المركزي في بيان، نشره على موقعه الالكتروني، إنه قرر إضافة الشركات العاملة في قطاع المقاولات التي يبلغ حجم إيراداتها السنوي 50 مليون جنيه فأكثر إلى المستفيدين من المبادرة المُشار إليها.

وأضاف، أن ذلك يأتي في ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على كل الأنشطة الاقتصادية بما فيها قطاع المقاولات الذي يُعد المحرك الرئيسي للعديد من القطاعات الصناعية والخدمية ويضم شريحة كبيرة من حجم العمالة بالسوق المصري.

وأوضح أن القرار جاء حرصا من البنك المركزي على مساندة القطاعات الحيوية بهدف إعانتها على تخفيف آثار تداعيات تلك الأزمة على الاقتصاد المصري ومساندتها على الاستمرار في نشاطها بالرغم من الظروف الراهنة.