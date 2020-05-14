ذكرى النكبة الـ72.. الفلسطينيون في أرقام

يحيي الفلسطينيون، غدًا، ذكرى النكبة الفلسطينية الـ 72 والتي تصادف الخامس عشر من مايو كل عام، وتأتي النكبة هذا العام في ظل ظروف استثنائية بانتشار فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم، حيث يعيش نحو أكثر من نصف الشعب.
وترصد "الوطن" إحصائيات بأعداد الفلسطينيين في الداخل والخارج وفقًا لآخر تقرير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني:
- في الضفة الغربية وقطاع غزة: 5 ملايين فلسطيني
- الفلسطينيون في الأراضي المحتلة منذ 1948: مليون و597 ألف
- عدد الفلسطينيين في الدول العربية: نحو 6 ملايين
- عدد الفلسطينيين في الدول الأجنبية: نحو 727 ألفًا