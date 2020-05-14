إسرائيل تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا وحالتي وفاة

سجلت إسرائيل اليوم، وفاتين و9 إصابات جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 264 وفاة و 16548إصابة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي قولها، إن من بين الإصابات يوجد 61 إصابة خطيرة منها 52 يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، مشيرة إلى شفاء 12232 حالة.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، إنه على إثر انخفاض عدد الإصابات بكورونا وارتفاع حالات الشفاء، يعود جهاز التعليم في إسرائيل إلى الدوام الكامل في المناطق التي لا يوجد فيها انتشار واسع للوباء، ابتداء من يوم الأحد المقبل.

وأضافت "يديعوت احرونوت"، ان هناك استعدادات لاستئناف الرحلات الجوية المغادرة والقادمة، حيث تخطط السلطات إلى استئناف الرحلات الجوية في بداية يونيو المقبل إلى عدد من الدول التي توصف بأنها خضراء، ويوجد فيها مستوى متدن لانتشار الوباء.