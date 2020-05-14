البابا فرنسيس في "صلاة من أجل الإنسانية": نطلب من الله وقف الوباء

ألقى البابا الفاتيكان البابا فرنسيس، اليوم، كلمة ضمن مشاركته في مبادرة "الصلاة من أجل الإنسانية"، قائلا: " جميعنا إخوة وأخوات من جميع التقاليد الدينية نتّحد اليوم في يوم الصلاة والصوم والتوبة الذي تنظّمه اللجنة العليا للأخوة الإنسانية".

وتابع البابا عبر حسابه على "تويتر": "ليُشفق الله علينا وليوقف هذه المأساة وهذا الوباء والأوبئة الأخرى: وباء الجوع ووباء الحرب ووباء الأطفال الذين يفتقرون للتعليم. هذا ما نطلبه معًا جميعًا كإخوة".

ومن المقرر يلقي الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم، كلمة في إطار مشاركة فضيلته في مبادرة "صلاة من أجل الإنسانية"، والتي دعت إليها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.

كانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، أطلقت في الثاني من مايو الجاري دعوة "صلاة من أجل الإنسانية"، ودعت فيها شعوب العالم كافة على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأديانهم ومعتقداتهم، أن يتجهوا إلى الله بالدعاء والصلاة والصوم وأعمال الخير في الرابع عشر من مايو الحالي، كل فرد في مكانه، من أجل أن يرفع الله وباء كورونا عن البشرية .