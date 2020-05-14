فض الأسواق العشوائية ومنع تجمعات المواطنين بالتل الكبير

أعلن سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة التل الكبير، فض مجموعة فروشات لعدد من الباعة الجائلين تمت إقامتها بالمخالفة للقانون أمام المحكمة القديمة بوسط المدينة تحت إشراف أحمد الليثي مدير إدارة المتابعة الميدانية والتفتيش بالمركز والمدينة، وذلك بناءا على توجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس المدينة، حرصه على تطبيق القانون بكل قوة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وذلك بعدم السماح بالتجمعات لمجابهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتابع أن هذه استمرار الإجراءات يأتي حفاظا على صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع التنبيه والتشديد على الالتزام بقوانين الدولة

وتم شن الحملات بالاشتراك مع مركز شرطة التل الكبير برئاسة العميد إبراهيم صدقي وبحضور العقيد حمدي بيومي نائب مأمور مركز شرطة التل الكبير ودورية التل الكبير برئاسة النقيب عبد الناصر عبد القادر واستخدام كافة الإجراءات لمنع انتشار حالات الإصابة بالمرض وحرصا على صحة المواطنين وسلامتهم.