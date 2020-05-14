الانتهاء من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 3 ترع ببني سويف

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتفعيلا لمحاور الخطة القومية للموارد المائية وأهمها محور ترشيد الاستخدامات المائية والحد من فواقد شبكة الترع.

وجه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بالعمل على الإسراع في تنفيذ الأعمال المطلوبة طبقا لخطة وزارة الموارد المائية والري لما له من فوائد عدة مثل ضمان وصول المياه للنهايات في أسرع وقت لضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وأيضا تقليل تكاليف الصيانة.

ويذكر أنه قد تم البدء في أعمال تأهيل الترع بمحافظتي بني سويف وقنا حيث تم حتى تاريخه طرح وإسناد أعمال التأهيل بطول 190 كم من شبكة الترع وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بـ 3 ترع بهندسة ري ببا بمحافظة بني سويف وهي جنابية الشراهنة، فرع خلف، فرع جزيرة الزنيقة.

وتجدر الإشارة إلى أنه جارٍ العمل بـ ١٨ ترعة بهندسة ري ببا وهي: "عمار القبلية - فرع 1 أبو واصف - منيل موسى - أحمد باشا القبلية - فرع أحمد باشا البحري- جزيرة بيا - فرع تل كفر منصور - فرع بطة - الفرع الغربي لترعة غياضة - فرع 1 أم الجنازير- فرع قمبش - الشراهنة البحرية - فرع 1 أحمد باشا - فرع طرشوب - جنابية عمار - فرع الحاج علي - الزنيقة - الفرع القبلي لبني عطية - وفيما يخص محافظة قنا فجارٍ تنفيذ التبطين لترعة البروات في مركز قوص".

وجدير بالذكر أن أعمال التأهيل المستهدف تنفيذها تتنوع بين استخدام الدبش المغطى بطبقه خرسانة عادية والتبطين بالخرسانة العادية والخرسانة المسلحة بعد دراسة كل حالة ترعة على حدة.