وزير الري يوجّه بتطهير الترع والمصارف قبل الموسم الصيفي

قال المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، إنّه جار الانتهاء من أعمال تطهير المجاري المائية ونزع الحشائش للمصارف ومتابعة مناسيب المصارف، في ضوء الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات.

وأضاف خلال اجتماع عقده الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أنّه ناقش مع محافظ السويس مقترح دراسة تجميع مياه الصرف الزراعي من قرى شباب الخريجين، للاستفادة منها في المشروعات الزراعية الجديدة بشرق القناة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية أثناء الاحتفال بانتهاء أعمال الحفر بنفق الشهيد أحمد حمدي 2 بمحافظة السويس ومشروع المحسمة.

ووجّه عبدالعاطي، الجهات المختصة بمصلحة الري وهيئة الصرف بالمتابعة للانتهاء من أعمال التطهيرات قبل موسم أقصى الاحتياجات، ومراعاة الجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات القائمة في ضوء المستهدف تنفيذه.

وأفاد المهندس محمد محمد عبدالعاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بالانتهاء من العمرات الوقائية والدورية بالمحطات طبقا لبرنامج الصيانة السنوي، إذ جرى خلال الشهر الحالي الانتهاء من 3 عمرات بمحطه النقرة 10 بكوم امبو، وتركيب وحدتين أفقيتين تصرف 2م3/ث بمحطة أبريم.

وأشار لتوفير قطع الغيار والزيوت والشحومات لجميع المحطات على مستوى الجمهورية، في إطار خطة المصلحة للاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات.