الأعلى للإعلام يجري دراسة عن تغطية كورونا.. تضمنت التحقيق في 50 شكوى

أجرى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، دراسة عن التغطية الإعلامية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) تضمنت ما جرى تنفيذه من إجراءات وما صدر من قرارات، تتعلق بالالتزام بالضوابط والمعايير وعدم نشر شائعات والالتزام بنشر البيانات التي تصدر من الجهات الرسمية ذات الصلة، خاصة وزارة الصحة.

صفحات فيس بوك تتصدر المخالفات.. يليها المواقع والقنوات ومواقع الجرائد الرسمية

وأوضحت الدراسة التي حصلت الوطن على نسخة منها، أنّ المجلس تلقى أكثر من 50 شكوى جرى مناقشتها والنظر فيها، ونتج عنها تصدر صفحات فيس بوك في عدد الشكاوى بواقع 18 شكوى، وتقرر حجب 10 صفحات، بينما تقرر حفظ الشكوى للثمانية الباقين.

وجاءت المواقع الإلكترونية بواقع 17 شكوى، جرى حفظ 13 منها، وتقرر وقف بث 3 مواقع، ثم القنوات التليفزيونية بواقع 3 شكاوى، تقرر إنذار اثنين وهما قناة المحور بسبب برنامج 48 ساعة، وقناة النهار بسبب برنامج باب الخلق الذي يقدمه محمود سعد، مع إلزام البرنامج بتقديم اعتذار، وحفظ الشكوى ضد قناة العربية الحدث بسبب برنامج "القاهرة الآن" الذي تقدمه لميس الحديدي.

وتلقى المجلس شكويين ضد مواقع الجرائد الرسمية، وقرر حجب أحدها وهو موقع جريدة الشورى، وإنذار موقع جريدة تحيا مصر، وجرى التواصل مع رئيس التحرير وتعهد بإزالة الخبر.