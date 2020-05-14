"مات ومأخدوش التوك توك".. حكاية سائق أجبر عصابة مسلحة على الهرب

تمكن قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، من كشف غموض واقعة العثور على جثة سائق مركبة "توك توك"، له معلومات مسجلة، بقطعة أرض زراعية بناحية طريق مصرف عرب شركس بنطاق مركز شرطة القناطر الخيرية، وبجوار الجثة "توك توك"، وبطيات ملابس المجني عليه مبلغ مالي وهاتف محمول.

وتوصل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، إلى أن مرتكبي الواقعة 4 أشخاص- ثلاثة عاطلين لإثنين منهم معلومات مسجلة، وربة منزل جميعهم مقيمين بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة واستقلال المتهمة مركبة "التوك توك" قيادة المجني عليه بزعم توصيلها لإحدى القرى بدائرة المركز، وبالطريق كان بانتظارها باقى المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، حيث هددوا القتيل بــ (فرد خرطوش - سلاح أبيض - كمية من الشطة) للاستيلاء على "التوك توك"، ولدى مقاومة المجني عليه، اعتدوا عليه مستخدمين ما بحوزتهم من أسلحة محدثين إصابته التي أودت بحياته.

جرى بإرشاد المتهمين ضبط السلاح الناري، والسلاح الأبيض المستخدمين في ارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.