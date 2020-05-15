حكاية "الخادمة" و"ثري العجوزة" التي انتهت بجريمة قتل لسرقة "200 جنيه"

اعترفت خادمة متهمة بقتل "رجل أعمال" ثري مقيم في منطقة العجوزة، بمساعدة زوجها وصديقتها، لسرقته، بتفاصيل الجريمة أثناء مثولها بصحبة المتهمين أمام قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، لنظر قرر تجديد حبسهم على ذمة القضية، بتهمة القتل والعمد المقترنة بالسرقة.

وقالت الخادمة: "إن المجنى عليه، 70 سنة، رجل أعمال لديه عدد من المحال التجارية، منفصل عن زوجته منذ فترة زمنية، ومقيم بمفرده داخل الشقة السكنية -مسرح الجريمة - وكانت تردد عليه للقيام بأعمال نظافة الشقة، ونشأت بينهما علاقة غير شرعية، بالإضافة إلى أنها كانت تقوم بالاتفاق مع عدد من السيدات لإقامة علاقة مع المجني عليه مقابل حصولهن على مبالغ مالية.. وزين لها الشيطان قتله".

وأضافت المتهمة قائلة: "اتفقت مع زوجها وصديقتها على التخلص منه وسرقته.. ويوم الجريمة اتصلت بالمجني عليه واتفقت معاه إني أجيبله صاحبتي مقابل 70 جنيه، وبعد دخولنا الشقة دخل المتهم الثالث –زوجها وخنقناه لحد ما مات وسرقنا 200 جنيه وشاشة وتليفون".

واعترف المتهم الثاني "الزوج"، بما جاء على لسان زوجته "المتهمة الرئيسية"، وأيضا أكدت صديقتها ما جاء على لسانها أثناء مثولهم لنظر قرار تجديد حبسهم.. وعقب ذلك أصدرت المحكمة قرارا بحبسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وقالت مصادر مطلعة أن النيابة العامة أوشكت على الانتهاء من التحقيق، ومن المقرر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات خلال أيام.. بعد أن استعجلت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليه، وتحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة.

البداية كانت مع تلقي قسم شرطة العجوزة، من أهالي وجيران الضحية، بلاغا يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقته، وعلى الفور انتقل فريق من المباحث إلى مكان الواقعة وجرى فتح باب الشقة، وتبين للعميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، والعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، الآتي: "الشقة عبارة عن 3 غرف وحمام ومطبخ، يوجد آثار لبقايا طعام لأكثر من شخص، عثر على جثة مالك الشقة، 70 عاما، في غرفة نومه، وتبين أن هناك آثار خنق حول رقبته، اختفاء متعلقاته الشخصية، سلامة منافذ الشقة".

سجلت القوات معايناتها، وجرى عرضها على اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، الذي أمر بتشكيل فريق بحث وتحر لكشف غموض الواقعة.. كما أمر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، بإخطار النيابة العامة، وانتقلت النيابة انذاك إلى مسرح الجريمة.. بينما كانت النيابة تعاين مسرح الجريمة، كان هناك فريق من مباحث الجيزة يضم كل من العقيد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة يفحص كاميرات المراقبة، ويناقش عددا من الشهود، لبيان آخر مشاهدات لغرباء دخلوا العقار من عدمه، أيضا فحص علاقات وتعاملات المجني عليه التجارية، لبيان عما إذا كانت هناك خلافات من عدمه.

وتوصلت القوات إلى أن هناك خادمة، 20 عاما، كانت تترد على المجني عليه، وبينهما علاقة آثمة، وأنها دخلت العقار بصحبة صديقتها وبعدها بـ20 دقيقة دخل زوجها، وخرجوا بعد فترة زمنية تترواح بين 20 و30 دقيقة، في وقت معاصر للجريمة، وجرى استئذان النيابة العامة، لضبطهم ومناقشتهم حول ملابسات الواقعة.. ألقي القبض على المتهمين بمعرفة قوة أمنية تحت قيادة العميد أيمن الجيار مأمور قسم شرطة العجوزة، واعترفوا بتفاصيل الجريمة.