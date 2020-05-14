طالبان تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على قاعدة للجيش الأفغاني

قالت حركة طالبان إنها نفذت هجوما قاتلا، اليوم، على قاعدة للجيش الأفغاني بعد أن أمرت الحكومة القوات باستئناف الضربات ضد المسلحين.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال مسؤولون أفغان إن شاحنة مفخخة استهدفت قاعدة للجيش في مدينة جارديز الشرقية، ما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة 19 آخرين بينهم خمسة من أفراد الجيش.

وأكدت مديرة الصحة الإقليمية في ولايات خان أحمدزاي عدد القتلى لكن طالبان زعمت أن "عشرات الجنود قتلوا وجرحوا" ونفت تقارير عن مقتل مدنيين.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان في رسالة "واتس آب" لوسائل الإعلام اليوم، بعد إعلان الهجوم.."تم تنفيذ هجوم انتحاري على مقر عسكري مهم لإدارة كابول".

وقالت وزارة الدفاع إن مهاجما انتحاريا فجر شاحنة محملة بالمتفجرات قبل أن يصل إلى قاعدة الجيش.واقتحم مسلحون يوم الثلاثاء مستشفى في كابول فقتلوا 24 شخصا على الأقل بينهم أطفال وممرضات.

وأعقب ذلك بوقت قصير تفجير انتحاري في جنازة في إقليم ننكرهار الشرقي أسفر عن مقتل 32 مشيعًا.وأثارت الهجمات غضبًا دوليًا، حيث ظهرت صور الأمهات والأطفال الرضع ملفوفة ببطانيات غارقة في الدماء.

وأدان مجلس الأمن الدولي "الهجمات الإرهابية الشنيعة والجبانة".وقال في بيان "إن استهداف الرضع والأطفال والأمهات والعاملين الصحيين عن قصد هو أمر بغيض بشكل خاص".

وألقت الحكومة باللوم في الهجمات على مقاتلي طالبان وداعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وأمرت القوات باستئناف العمليات الهجومية.وحذرت طالبان التي نفت في وقت لاحق ضلوعها في الهجوم من أنها "مستعدة تماما" لمواجهة أي ضربات.وهدد الموقف العدواني من كلا الجانبين عملية سلام هشة بالفعل دفعتها واشنطن.