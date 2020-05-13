الأمين العام لمجلس التعاون يدين الهجمات الإرهابية في أفغانستان

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجوم الإرهابي على مستشفى الأطفال في كابول، والهجمات الإرهابية الأخرى التي وقعت في أنحاء متفرقة من افغانستان، وأسفر عنها سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأعرب الحجرف، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم، عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وعن تضامن مجلس التعاون مع جمهورية أفغانستان في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.

وأكد الأمين العام مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لأشكاله وصوره كافة، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.

الخارجية البحرينية تدين الهجومين الارهابيين في أفغانستان

من جانبها، أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين الهجومين اللذين وقعا في مدينة كابول وإقليم ننكرهار بأفغانستان الإسلامية، ما أسفر عن وقوع العشرات من القتلى والجرحى.

وأكدت الخارجية البحرينية في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية بنا وقوف البحرين مع أفغانستان فيما تتخذه من إجراءات وتدابير من أجل استتباب أمنها في كافة المناطق، كما أكدت موقف المملكة الثابت الرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه أو مبرراته.

وأعربت الوزارة عن بالغ التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، وتمنياتها بالشفاء القريب للمصابين.