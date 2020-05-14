فض سوق الخميس الأسبوعي بطوخ للوقاية من كورونا

قام سمير عمر نائب رئيس مدينة طوخ يرافقه النقيب عماد عبد الفتاح من قوة تأمين مركز شرطة طوخ بشن حملة إشغالات وفض سوق الخميس الأسبوعي بمدينة طوخ بعد تكدسه بالمواطنين وتسببه في ازدحام شديد.

وأشار عمر إلى أن تلك القرارات من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين من تداعيات انتشار فيروس كورونا ومنع التكدس والازدحام والتجمعات .

كانت تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمتابعة الأسواق العشوائية ورفعها فورا حفاظا علي حياة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد ضمن إجراءات الدولة لمنع انتشار الفيروس

فيما واصلت مديرية الزراعة بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين الدفع بعدد من المنافذ المتحركة لبيع الخضراوات والفاكهة واللحوم بأسعار مدعمة للمواطنين وقال المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية إن السيارات المتنقلة غطت خلال الفترة الماضية عدد كبير من مدن المحافظة.

وأشار إلى أن السيارات تجوب كل يوم مدينة بالتناوب على مستوى المحافظة للتخفيف عن المواطنين ومحاربة استغلال البعض برفع أسعار الخضار والسلع استغلالا للازمة.