التنمية المحلية: بدأنا خطوات جادة لإلغاء سوق الخميس في المطرية

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، التنسيق بين محافظة القاهرة ووزارة الداخلية، لإيقاف العمل بسوق الخميس في المطرية وإغلاقه بصورة نهائية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع تجمعات المواطنين خاصة في الأسواق العشوائية، وعلى رأسها سوق الخميس في حي المطرية بمحافظة القاهرة، للحفاظ على صحة وسلامة المترددين على السوق، وكذا الباعة المتواجدين به.

التنمية المحلية: سوق الخميس تسبب في تلوث بصري بالمنطقة

وأوضح الوزير أنّه السوق يسبب تلوث بصري وسمعي وبيئي للمنطقة المحيطة به، خاصة أمام مبنى مستشفى المطرية، بسبب تراكم القمامة وكثرة الإشغالات، وإعاقة ما تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أعمال إنشائية حاليا بالمنطقة، وإقامة عدد من الكباري والمحاور الجديدة والتنسيق الحضاري للمنطقة بالكامل.

شعراوي: تواصلت مع الأوقاف لتخصيص مكان جديد للسوق في المسلة

وأضاف شعراوي، أنّه تواصل مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لبحث تخصيص 822 باكية و300 محل بمساحات مختلفة في أحد المباني التابعة لهيئة الأوقاف بمنطقة المسلة بالمطرية والتي تبعد عن موقع السوق القديم بمسافة 2 كيلو متر، لنقل الباعة الذين كانوا يتواجدون بسوق الخميس.

وأكد الوزير الاتفاق على تشكيل لجنة بين وزارة التنمية المحلية والمحافظة لتقدير القيمة الإيجارية المقترحة للباكيات والمحلات الجديدة، والتنسيق مع وزارة الأوقاف في هذا الشأن، والاتفاق على أسعار مناسبة ومراعاة الباعة حسب مساحة وموقع المحل والباكيات، خاصة وأنّ الحكومة تسعى لنقل الباعة لسوق نموذجي وحضاري جديد تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وفي السياق ذاته، تفقد اللواء محمود شعراوي، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، المبنى التابع لهيئة الأوقاف المصرية، واستمعا لعرض من المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، عن مكونات المبنى والمساحات الخاصة بالباكيات والمحال المقترح نقل الباعة إليها، وكذا بعض الشقق الموجودة في ذات المبني والمخصصة كورش صغيرة.

ووجّه اللواء شعراوي باستكمال بعض الأعمال الانشائية في المبنى بالتنسيق مع وزارة الأوقاف خلال شهر، ليكون جاهزا للتخصيص للباعة الراغبين في الانتقال واستئجار محل أو باكية به.

كما طالب وزير التنمية المحلية، بحصر أعداد الباعة الراغبين في الحصول على محل وباكية في الموقع الجديد، بالتنسيق مع هيئة الأوقاف المصرية، بعد إعداد عقود إيجار موحدة تتضمن مبالغ مالية للصيانة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى وجود قطعة أرض على مساحة 5 أفدنة قرب المبنى، سيتم إقامة جراح سطحي للسيارات عليها للمترددين على السوق الجديد والمناطق المحيطة، في إطار حرص الوزارة والمحافظة على التيسير على المواطنين في تحركهم اليومي بالمنطقة، وعدم حدوث أي تكدسات مرورية خاصة.

وأشاد شعراوي بالجهود الكبيرة التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في إنشاء عدد من الكباري والمحاور المرورية الجديدة بحي المطرية وعدد من الأحياء بمحافظة القاهرة، ورفع كفاءة شوارع العاصمة والتنسيق الحضاري لمنطقة سوق الخميس بالمطرية، والتطوير الذي تشهده المنطقة بالكامل خلال الفترة الحالية.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة الاستمرار في تحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين، وتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة من الشوارع أولا بأول، بجانب التواصل المستمر مع المواطنين للاستماع لشكواهم وحلها بصورة سريعة، خاصة التي تخص إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

من جانبه، أشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إلى جهود المحافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لتطوير المنطقة المحيطة بالمبنى الجديد، لنقل الباعة لموقع أكثر أمانا، مع توفير الخدمات وتطوير المداخل والمخارج ورفع كفاءتها.