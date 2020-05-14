صوامع الإسماعيلية تستقبل 24 ألف و300 طن قمح حتى الآن

قال الدكتور السيد خليل وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، إن صوامع الإسماعيلية استقبلت حتى اليوم الخميس 24 ألف و300 طن بداية من الأربعاء 15 أبريل، وحتى اليوم الخميس 14 مايو ومن المنتظر أن تزيد الكمية خلال الساعات القادمة.

وأضاف خليل، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن المساحة المنزرعة قمح بمدينة القنطرة شرق تبلغ 19 ألف فدان، وهي أكبر مساحة مزروعة بالقمح على مستوى المحافظة ويليها مدينة التل الكبير 15 ألف فدان وبقية المساحة موزعة على مركز الإسماعيلية ومدينة القصاصين وفايد والقنطرة غرب.

وأشار "خليل"، إلى أن مديرية الزراعة بالتنسيق مع التموين وبنك الائتمان الزراعي استعدوا لاستقبال توريد محصول القمح لهذا العام من خلال تجهيز الصوامع بأحدث الوسائل التكنولوجية، حفاظا على جودة المحصول أثناء فترة التخزين.

وتابع وكيل وزارة الزراعة، لدينا صوامع أبوصوير وهي أحدث صوامع يتم تجهيزها للدخول للخدمة في الموسم القادم وتستوعب 60 ألف طن، بالإضافة إلى صوامع المنطقة الصناعية وتستوعب 36 ألف طن، وهناك صوامع البنك تستوعب 30 ألف طن، ليصل الإجمالي إلى 126 ألف طن، وهي تزيد عن الكمية المستهدفة وخلال العام الماضي، تم توريد 82 ألف طن من مساحة 41 ألف فدان قمح على مستوى المحافظة، ولدينا هذا العام 3 آلاف فدان قمح زبادة عن العام السابق حيث تصل المساحة هذا العام 44 ألف فدان، ونستهدف توريد 90 ألف طن.