شباب العمال: مواطنو الدول الكبرى فقدوا وظائفهم.. وهذا لم يحدث في مصر

قال عبدالعزيز سمير، نائب رئيس اتحاد عام شباب العمال، إنّ الدولة حريصة منذ بداية أزمة كورونا وحتى الآن على مصالح العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، مشيرا إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بالسياحة، ويتم صرف 65 مليون جنيه لـ56 ألف عامل بـ275 منشأة.

وأضاف عبدالعزيز، في بيان له اليوم، أنّ أغلب العاملين بالدول الكبرى مثل الولايات المتحدة، فقدوا وظائفهم،ـ عكس ما نراه في مصر، ويرجع ذلك لحرص الرئيس والحكومة للحفاظ على العمال والموظفين بمختلف فئاتهم.

ولفت إلى أنّ الرئيس السيسي ساهم بالكثير من الأمور خلال الفترة الماضية لحماية العمال، من خلال توفير حوافز واستثمارات جديدة، للحفاظ على العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، إضافة إلى أصحاب المعاشات.

وتابع: في الوقت الذي ينادي فيه الرئيس والدولة بالاهتمام بالعمال وحرصهم الدائم على عدم انقطاع رواتبهم، فوجئنا ببعض أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة بخطة تقشف للمواطنين بسبب فيروس كورونا، داعيا نواب البرلمان للوقوف إلى جانب الدولة والعمال في هذه الأزمة.