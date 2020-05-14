"النقد العربي" يوفر الدفعة الثانية من قرض الأردن بقيمة 38 مليون دولار

أطلق صندوق النقد العربي اليوم الدفعة الثانية من قرض تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي المبرمة اتفاقيته مع الحكومة الأردنية بتاريخ 14 فبراير من العام الماضي بمبلغ 38 مليون دولار بهدف توفير الموارد المالية لمساعدة الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية ومواجهة التحديات المختلفة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

ويهتم الصندوق بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" وما يترتب عنه من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الوباء.

ويدرس الصندوق قرضاً آخر للمملكة الأردنية الهاشمية لدعم الوضع المالي للدولة، سيتم استكمال إجراءات منحه خلال الفترة القريبة القادمة، كما يدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات من عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.