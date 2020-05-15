الدولار يرفع الراية البيضاء للأسبوع العاشر أمام الجنيه.. والذهب يرتفع

عاوت أسعار الذهب ارتفاعاتها في الأسواق بقيمة 7 جنيهات خلال أسبوع ليباع عيار 24 بـ869 جنيها بالمقارنة 962 جنيها بالمقارنة بالأسبوع الماضي.

وسجل عيار 21 قيمة 761 جنيها، وبلغ عيار 18 نحو 652 جنيها، والجنيه الذهب يباع بـ6 آلاف و90 جنيها.

وقال واصفى واصف رئيس الشعبة العامة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن الارتفاع هو سيد الموقف بالمقارنة بتراجعات المعدن الأصفر.

ووصف ما حدث للمعدن النفيس خلال أسبوع قائلا إن مصنعية الذهب تأثرت سلبا بارتفاعات الذهب المتوالية عالميا لأن مكسب تجارة المصنعية عبارة عن تكلفة الصناعة ومكسب المصنع وتاجر الجملة وتاجر القطاعى فأصبح إنتاج المصنع غير ذى قبل، وبالتالى تأثر المكسب سلبا نتيجة الارتفاع العالمى الذهب كل هذا مع ثبات رأس المال وتراجع السيولة ويستكمل بأنه من جانب المستهلكين فإن هناك تجمدا كبيرا فى حركة البيع والشراء فالحذر والترقب يتحكم فى سلوك المواطنين خوفا من الأيام المقبلة التى لا يعلمها أحد وبالتالى فإن الاحتفاظ بالسيولة هى السمة الغالبة للمواطنين من البيع والشراء.

فيما استقر سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه، للأسبوع العاشر على التوالي، رافعا الراية البيضاء أمام الجنيه المصري إذ سجّل بنكين حكوميين الأقل سعرا لشراء وبيع الدولار، وهما الأهلي المصري، ومصر، بـ15.68 جنيه للشراء، مقابل 15.78 جنيه للبيع، وفق آخر تحديثات لمواقع البنوك.

وجاء ت بنوك "كريدي أجريكول، العربي الأفريقي الدولي، البركة، الأهلي الكويتي، بلوم، مصرف أبوظبي، المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، قناة السويس، المصرف المتحد، عودة، المشرق، الكويت الوطني، المصري للتنمية، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، العقاري المصري العربي، الأهلي المتحد، التنمية الصناعية، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، التعمير والإسكان، قطر الوطني، hsbc"، الأعلى سعرا لشراء وبيع الدولار في البنوك، عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.