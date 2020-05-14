القعيد: "الاختيار" تجديد للخطاب الوطني.. ونحتاج لعمل مثله كل عام

قال يوسف القعيد، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إنّ مسلسل الاختيار الذي يجسد حياة الشهيد أحمد منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، ودوره في مواجهة الإرهابين في سيناء، أيقظ الوعي الوطني والإحساس به وبمفردات الوطن، وجسد جزءا عزيزا من مصر، وهي سيناء، كما أيقظ أشياء كثيرة كانت موجودة غير منتبه إليها.

وأضاف القعيد، لـ"الوطن": "نحتاج كل عام لعمل مثل الاختيار، لتعميق الشعور بشكل أكبر ومستمر بالبلاد"، لافتا إلى أنّ المسلسل لن يكون له أي تأثير على الإرهابيين، فهؤلاء لا يؤمنون بالفن ولا يهتمون به، وغير معنيين به، فجموع الشعب المصري هي الأهم، وهي التي تأثرت بهذا المسلسل.

وتابع أنّ المسلسل يعد تجديدا للخطاب الوطني، ومعالجة لقضية الإرهاب من منظور إنساني، بعرض نموذج معروف بيننا، وكان موجودا لوقت قريب، وهو القائد أحمد منسي.