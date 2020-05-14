رئيس السكة الحديد: لا زيادات في أسعار تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك

أعلن المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنه لا توجد أي زيادات على جميع تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك بكل أنواعها على جميع الخطوط بالوجهين القبلي والبحري، مشيرا إلى أن الأسعار كما هي، محذرا من شراء التذاكر من السوق السوداء، وأن الهيئة ستعمل على توفير جميع التذاكر للمسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

وقال رسلان، لـ"الوطن"، إنه سيجرى تجهيز 40 قطارا إضافيا سيجرى الدفع بهما وقت الذروة، إضافة إلى زيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات الرئيسية لمنع زحام الركاب أمام شبابيك التذاكر في المحطات، مشيرا إلى أن حجز تذاكر السفر سيكون قبل انطلاق الرحلات بنحو 24 ساعة بدلاً من 14 يوما، نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه جرى الانتهاء من تطوير نحو 89 عربة قطار عادية للركاب من ضمن 200 عربة.

وأشار رئيس السكة الحديد إلى أن جميع مشروعات تحديث البنية الأساسية لمنظومة السكك الحديدية تحدث بصورة منتظمة، وتشمل تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، مضيفاً أنه سيجرى توريد نحو 33 عربة قطار جديدة للسكة الحديد آواخر يونيو المقبل.

ونوه رسلان، إلي أن الهيئة تسعى خلال الفترة المقبلة إلي تركيب بوابات إلكترونية للدخول والخروج بالمحطات مثل المتواجدة بالمترو، لمنع التزويغ من دفع قيمة تذكرة القطارات، قائلا: " لن نسمح لأي راكب بإستقلال القطارات بدون دفع قيمة تذكرة القطار".

وتابع إلي أنه يقوم بعمل جولات ميدانية مفاجئة على مواقع العمل بمختلف المحطات، للتأكد من انتظام العمل وعدم وجود أي تقصير، موضحاً أنه في حال تقصير أى موظف في أداء عمله يتم محاسبته فورا.