حملة تعقيم في السكة الحديد والمترو والسوبرجيت ضد كورونا

واصلت هيئة السكك الحديدية، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، وشركة أتوبيسات السوبرجيت، صباح اليوم، أعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات ومنافذ بيع التذاكر بالمحطات والأتوبيسات لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأكدت هيئة السكة الحديد، استمرارها في عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته، واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية بالفيروس.

وأطلقت الهيئة، حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، إذ بدأ عمال النظافة تطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وأوضحت المنشورات التي جرى لصقها في المحطات والقطارات، أنّ الحالات المشتبه في إصابتها هي أي شخص يعاني من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أي مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد، أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التي جرى الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها، أو أي مريض كان محجوزا بالمستشفى وله تاريخ سفر بالخارج.

وأضافت المنشورات أنّ الحالات المؤكدة هي المشتبهة التي جرى تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أنّ أي حالات مؤكدة يشتبه في إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.

وأكدت شركة مترو الأنفاق، أنّ أعمال التعقيم والتطهير بالقطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين تتم كل ساعتين تقريبًا، مضيفة أنّها لم ترصد أي حالات يشتبه في إصاباتها بفيروس كورونا بين العاملين والركاب.

ولفتت شركة مترو الأنفاق، إلى أنّ عمال النظافة يقومون بتنفيذ تعقيم القطارات والمحطات، وكذلك ماكينات الصراف الآلي بسبب ملامسة الركاب بشكل دائم لها، وأيضًا تعقيم أرصفة المحطات.

وواصلت شركة أتوبيسات السوبرجيت، أعمال تعقيم وتطهير المحطات ومنافذ حجز تذاكر الأتوبيسات للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتجرى عمليات التعقيم لجميع منافذ بيع التذاكر والأتوبيسات من الداخل والخارج، لتوفير الحماية والأمن والأمان والسلامة للركاب.